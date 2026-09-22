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Регионы России

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ПАО «М.Видео» возобновляет регистрацию новых пунктов выдачи заказов под собственным брендом

ПАО «М.Видео» возобновляет регистрацию новых пунктов выдачи заказов под собственным брендом

ПАО «М.Видео» возобновляет регистрацию новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

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