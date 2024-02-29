Bild представил план «нападения» России на НАТО

Сценарий включает четыре основные фазы. Опубликован теоретический сценарий нападения России на НАТО. План обнародовал немецкий таблоид Bild со ссылкой на представленный парламенту правительственный документ.
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