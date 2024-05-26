Сегодня первый день работы семи маршрутов, которые с 26 мая перешли на брутто-контракты. Особая радость у нас за жителей хуторов Копанского и Черников.
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Сегодня первый день работы семи маршрутов, которые с 26 мая перешли на брутто-контракты. Особая радость у нас за жителей хуторов Копанского и Черников.