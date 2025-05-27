В минувшие выходные продажи билетов в кинотеатры США и Канады побили исторический рекорд

Продажи билетов в кинотеатры США и Канады на выходных, включая отмечаемый в понедельник День памяти (Memorial Day), достигли 322 млн долларов, что является рекордным показателем для этого праздника, знаменующего начало летнего киносезона.
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