Армия США заменит БТР времен Вьетнамской войны

Армия США получила медицинскую машину на шасси AMPV для замены M113 Армия США продолжает получать новые машины на шасси Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV), которые заменят применявшиеся во время Вьетнамской войны бронетранспортеры (БТР) M113.
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