Рэпера Гуфа и его экс-жену Айзу захотели лишить родительских прав из-за конфликта в бане

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская решила проверить, как рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) и его бывшая жена Айза выполняют свои родительские обязанности и воспитывают общего 14-летнего сына.