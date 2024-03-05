Киберпреступники научились подделывать «кружочки» в Telegram. При помощи дипфейков

Мошенники освоили генерацию видеороликов формата «кружочков» в Telegram, в которых жертва просит своих знакомых срочно отправить ей деньгиКак сообщает Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, преступники освоили искусственный интеллект и теперь могут подделывать «кружочки» с лицом владельца аккаунта в Telegram.
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