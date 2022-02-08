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Посол России напомнил Египту о важности вопроса компенсаций семьям погибших в 2015 году

Посол России напомнил Египту о важности вопроса компенсаций семьям погибших в 2015 году

Посол России в Египте Георгий Борисенко в ходе интервью РИА Новости напомнил египетским властям, что вопрос выплаты компенсаций семьям жертв крушения российского самолёта А321 над Синайским полуостровом в 2015 году требует скорейшего решения.

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