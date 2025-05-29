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Ключевая трасса под контролем: Сумы вновь на связи

Ключевая трасса под контролем: Сумы вновь на связи

Ключевая трасса под контролем: Сумы вновь на связи Ирэн ОрлонскаяВ результате недавних боевых действий силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратили контроль над одной из стратегически важных дорог, которая ведет в город Сумы.

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