Ключевая трасса под контролем: Сумы вновь на связи Ирэн ОрлонскаяВ результате недавних боевых действий силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратили контроль над одной из стратегически важных дорог, которая ведет в город Сумы.