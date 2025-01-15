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Русская весна

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ВСУ потеряли 2/3 оккупированной территории — изменения на Курском фронте за неделю (КАРТА)

ВСУ потеряли 2/3 оккупированной территории — изменения на Курском фронте за неделю (КАРТА)

Западные аналитики посчитали площадь территорий, которые вернули ВС РФ в Курской области. «Русские стабилизировали и вернули под свой контроль территории после „наскока” ВСУ на прошлой неделе в районе Бердина — Новосотницкого».

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