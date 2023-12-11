Мирошник: ведутся дискуссии по поводу трибунала для украинского режима — 656-й день СВО Новый, 656-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован сообщением посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника о проработке вопроса привлечения к ответственности Владимира Зеленского, главы офиса украинского президента Андрея Ермака, бывшего министра обороны Алексея Резникова и других.
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