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Царьград

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Патриарх Кирилл посетит Белоруссию 4—6 июня

Патриарх Кирилл посетит Белоруссию 4—6 июня

Глава Церкви примет участие в праздновании 900-летия Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке.

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