ТАСС: шведский самолет-разведчик более четырех часов провел над Черным морем

Шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen был замечен над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза (ЕС).
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