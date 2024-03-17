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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Светлов: «Кубок Гагарина останется в Западной конференции, судя по всему»

– То, что в первый день четвертьфиналов победили нижепосеянные»клубы – тенденция? – Об этом рано говорить, тем более накануне матчей СКА – «Автомобилист» и «Металлург» – «Спартак».

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