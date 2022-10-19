Олимпийский комитет Шри-Ланки предложил МОК снять санкции с российских спортсменов

Олимпийский комитет Шри-Ланки предложил снять санкции с российских и белорусских спортсменов. Об этом генеральный секретарь НОК Шри-Ланки Максвелл да Сильва заявил на ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле.