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Олимпийский комитет Шри-Ланки предложил МОК снять санкции с российских спортсменов

Олимпийский комитет Шри-Ланки предложил снять санкции с российских и белорусских спортсменов. Об этом генеральный секретарь НОК Шри-Ланки Максвелл да Сильва заявил на ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле.

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