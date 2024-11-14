Pepsi способна превзойти Coca-Cola по стоимости

Pepsi на пути к тому, чтобы превзойти Coca-Cola по стоимости, сообщает Bloomberg. PepsiCo Inc. находится на пути к тому, чтобы стать крупнейшей компанией по производству напитков в США по рыночной стоимости, вытеснив конкурента Coca-Cola Co.
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