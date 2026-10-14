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All Five Targeted Texas Districts Remain in Play

“All five districts Republicans targeted when they gerrymandered Texas’ congressional map at Donald Trump’s behest last year nonetheless remain in play, including two seats that had once looked all but impossible for Democrats to hold,” The Downballot reports.

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