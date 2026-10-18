“Michigan Democratic Senate nominee Abdul El-Sayed on Saturday disavowed the Muslim Brotherhood, an Islamist political movement, during a heated exchange at a town hall,” CNN reports.
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