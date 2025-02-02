Украинские грантоеды в панике после «сокрушительного удара» от Трампа – Le Monde

Французская газета Le Monde охаракеризовала настроения в кругах украинских получателей международной помощи от США после ее приостановки, как «панику», а само решение Трампа назвало «сокрушительным ударом».
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