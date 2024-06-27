Криптобиржа Bitstamp объявила о делистинге стейблкоина Tether EURT

Криптовалютная биржа Bitstamp объявила о прекращении поддержки транзакций в стейблкоинах Tether EURT, привязанных к евро, до конца июня 2024 года, в связи с вступлением в силу новых правил регулирования рынков криптоактивов (MiCA) в Евросоюзе с 1 июля.