Сестра лидера КНДР приравняла перехват США ракеты Пхеньяна над Тихим океаном к войне

Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон выступила с заявлением, что попытка американской стороны сбить межконтинентальную ракету КНДР при ее испытательном пуске будет воспринята как объявление войны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.