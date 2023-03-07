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Сестра лидера КНДР приравняла перехват США ракеты Пхеньяна над Тихим океаном к войне

Сестра лидера КНДР приравняла перехват США ракеты Пхеньяна над Тихим океаном к войне

Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон выступила с заявлением, что попытка американской стороны сбить межконтинентальную ракету КНДР при ее испытательном пуске будет воспринята как объявление войны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

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