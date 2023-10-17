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Является ли человек органическим или неорганическим?

Является ли человек органическим или неорганическим?

Состоим ли мы из органических или неорганических молекул или, как это часто бывает при ответе на подобные вопросы, из тех и других? Содержание Органическое и неорганическое Из чего состоит человеческий организм? Человек органический или неорганический?  Если вы знакомы с химией или сельским хозяйством, то, возможно, слышали слова “органический” и “неорганический” – молекулы могут быть органическими, как и говядина или брокколи, но что на самом деле означают эти слова, и можно ли их применить к человеку? Являются ли наши тела органическими или неорганическими? Читать полностью.

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