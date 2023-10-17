Является ли человек органическим или неорганическим?

Состоим ли мы из органических или неорганических молекул или, как это часто бывает при ответе на подобные вопросы, из тех и других? Содержание Органическое и неорганическое Из чего состоит человеческий организм? Человек органический или неорганический? Если вы знакомы с химией или сельским хозяйством, то, возможно, слышали слова “органический” и “неорганический” – молекулы могут быть органическими, как и говядина или брокколи, но что на самом деле означают эти слова, и можно ли их применить к человеку? Являются ли наши тела органическими или неорганическими? Читать полностью.