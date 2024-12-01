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Сгорел в 39, как и брат. Короткий путь и единственная любовь Евгения Дворжецкого

Сгорел в 39, как и брат. Короткий путь и единственная любовь Евгения Дворжецкого

Потомственный польский дворянин Вацлав Дворжецкий положил начало актерской династии. Вот только до старости дожил лишь сам Вацлав Янович: сын артиста от первого брака Владислав умер в 1978-м, а его единокровный брат Евгений — в 1999-м.

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