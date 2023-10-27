Редкое фото: Ума Турман с дочерью

Мать и дочь вместе пришли на концерт в честь 25-летия благотворительной организации «Room to Grow» фото: Социальные сетиУма Турман и ее дочь Майя Хоук вместе пришли на гала-концерт в честь 25-летия фонда «Room to Grow», который занимается помощью семьям в ранние и самые сложные годы развития ребенка.