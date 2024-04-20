Сотрудница штаба свердловского главка МВД удостоена звания «Почетный донор России»

Накануне Дня Донора в Областной станции переливания крови в Екатеринбурге торжественно вручили заслуженный нагрудный знак «Почетный донор России» инспектору штаба ГУ МВД по Свердловской области Таисии Тимошевской.
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