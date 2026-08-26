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Эхо войны: в Тверской области ликвидировали десятки взрывоопасных предметов

Эхо войны: в Тверской области ликвидировали десятки взрывоопасных предметов

В Тверской области обезврежены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. 25 августа 2026 года группа специальных (взрывных) работ аварийно‑спасательной службы Тверской области обнаружила и ликвидировала партию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

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