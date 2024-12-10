Что сказал Путин на заседании СПЧ: курс на защиту прав россиян и поддержку СВО

МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. На ежегодном заседании Совета по правам человека президент России Владимир Путин заявил о важности непосредственного диалога между государством и гражданским обществом для решения актуальных проблем.
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