Диетолог Журавлева назвала полезные и вредные специи

В мире кулинарии специи являются неотъемлемой частью, придающей блюдам неповторимый аромат и вкус. Они воплощают в себе богатство культур и традиций различных народов, их применение стало не просто кулинарным искусством, а настоящим искусством комбинирования вкусов.