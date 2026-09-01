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Сеть «М.Видео» и «Эльдорадо» сократилась на 40%

Сеть «М.Видео» и «Эльдорадо» сократилась на 40%

Сеть магазинов сократилась на 40% из-за перехода к онлайн-продажам: доля онлайн выросла с 32,2% до 41,5%.

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