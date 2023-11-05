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Закон и Порядок

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Читаю, в который раз читаю: “Семью мигрантов выдворят из России за избиение русского школьника” НО! У каждого преступления есть имя, фамилия и должность. Кто и КАК выдаёт разрешения на въезд в Россию?

Читаю, в который раз читаю: “Семью мигрантов выдворят из России за избиение русского школьника” НО! У каждого преступления есть имя, фамилия и должность. Кто и КАК выдаёт разрешения на въезд в Россию?

"Азербайджанскую мафию" из Петербурга "обезглавили". Следы привели в Баку В Азербайджане задержан главарь банды мигрантов, которые нападали на жителей Петербурга.

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Комментарии
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Анд
Странно пишут что мафию обезглавили, а чинуши и губер Петербурга все еще на своих должностях..
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2 д.
Александр Конкин
Только Москва молчит... А тут что нет азербайджанской диаспоры (мафии писать, язык не поворачивается)? Или в Москве, &quot;гости столицы&quot; ведут себя прилично? Под кем рынки и автосалоны?
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2 д.
ч
чвсатпкьл
Что за чепуха,  (кто возглавляет ФМС РФ?) Этой службы давно уже нет. А потом следующие строки (И ответ: Возглавляет Главное управление по вопросам миграции МВД России начальница генерал-лейтеннант полиции Валентина Львовна Казакова) и опять тоже самое ( Это что же такое происходит в ФМС МВД РФ) и тут же приговор как будто от прокурора: (Эту генеральшу надо лишить всех званий и чинов и привлечь к ответу за все нарушения, кои есть должностные преступления) а что за преступления не написано. Видимо за то что (банды мигрантов творят БЕСПРЕДЕЛ в городах и весях России) обязанности по охране общественного порядка и борьбе с преступностью возложены на штатные территориальные подразделения полиции, а не на службы по вопросам миграции МВД России. А перед этим написали такие строки (Сотрудники управления по вопросам миграции... выявили нарушения правил миграционного учета РФ уроженцами ближнего зарубежья) это про те же службы по вопросам миграции МВД России и которых надо как следует наказать вместе с начальницей генеральшей видимо за то что они выявляют эти нарушения. Писатели и доморощенные журналисты блин.😅🤣😂
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1 д.

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