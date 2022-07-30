Гендир «Локомотива» пожаловался на нарушение fair play в игре с «Зенитом»

Генеральный директор московского "Локомотива" Владимир Леонченко выразил недоумение в связи с тем, что его команде не дали оперативно заменить получившего травму футболиста Максима Ненахова по ходу игры с петербургским "Зенитом".
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