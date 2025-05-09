Парад Победы в Москве 9 мая 2025: смотрим прямую трансляцию онлайн

Главное событие этой весны — Парад Победы в Москве 9 мая 2025 года — стартует на Красной площади. На трибунах не только ветераны, но и главы десятков государств, которые разделяют с нами этот великий день.
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