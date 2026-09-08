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Отпуск в турецком отеле обернулся кошмаром для русской семьи с ребенком

Отпуск в турецком отеле обернулся кошмаром для русской семьи с ребенком

Семья столкнулась с грязными номерами, голодом и вымогательством денег на отдыхе в Турции.Семья из Екатеринбурга пережила кошмарный отпуск в Турции из-за ужасного сервиса и жестких условий туроператора.

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