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Мерц заявил о необходимости сократить новый многолетний бюджет ЕС

Мерц заявил о необходимости сократить новый многолетний бюджет ЕС

Бюджетный план Евросоюза на 2028-2034 годы нужно сократить во всех областях. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой, передает РИА Новости.

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