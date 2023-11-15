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Ненависть побежденных: В ХХI веке антисемитизм и русофобия обрели новые формы

Ненависть побежденных: В ХХI веке антисемитизм и русофобия обрели новые формы

Израильский политолог: У Москвы и Тель-Авива одна и та же проблема, но Запад не позволяет нам решать ее сообща Михаил Зубов Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press Материал комментируют: Саймон Ципис Россия уже 19 месяцев втянута в боевые действия на Украине, которые бесконечно продлевает Запад.

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Комментарии
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И
Искандер
Всё, хватит. Пусть Беня Цви верещит о повсеместном таки &quot;антисемитизьме&quot;, это уже не работает. Хотите называть &quot;антисемитами&quot; всех, кто считает Израиль государством-военным преступником, государством-агрессором, нацистским гнойником Ближнего Востока? Подавитесь - это так и есть. Все стенания о &quot;праве на оборону&quot; - еврейская хуцпа, ублюдочное представление о себе как об &quot;избранном народе&quot;, которому разрешено любое паскудство.
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18 час.
Регина Толстоброва
Какой-то националист. Россия нико го не приглашала. сами приехали,  поговорить насчет заложников. Никто Израиль не уничтожает, это он сам  палестинских граждан убивает и выживает с их территории. Сами людей убивали. а на ХАМАС свалили.
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17 час.
виктор матвеев
А что другого хотят евреи если Израиль ведет войну на истребление палестинцев и и ликвидацию территориальных палестинских образований, причем бесчеловечным террористическим методом.
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45 мин.

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