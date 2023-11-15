Ненависть побежденных: В ХХI веке антисемитизм и русофобия обрели новые формы

И

Искандер

Всё, хватит. Пусть Беня Цви верещит о повсеместном таки "антисемитизьме", это уже не работает. Хотите называть "антисемитами" всех, кто считает Израиль государством-военным преступником, государством-агрессором, нацистским гнойником Ближнего Востока? Подавитесь - это так и есть. Все стенания о "праве на оборону" - еврейская хуцпа, ублюдочное представление о себе как об "избранном народе", которому разрешено любое паскудство.