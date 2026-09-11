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Царьград

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Министр юстиции Чуйченко представил опыт принудительных работ

Министр юстиции Чуйченко представил опыт принудительных работ

На XI заседании Совета руководителей пенитенциарных служб СНГ министр юстиции Константин Чуйченко подчеркнул эффективность наказаний без изоляции от общества.

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