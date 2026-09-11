Министр юстиции Чуйченко представил опыт принудительных работ

На XI заседании Совета руководителей пенитенциарных служб СНГ министр юстиции Константин Чуйченко подчеркнул эффективность наказаний без изоляции от общества.
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