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Нардеп: Принятие закона о запрете УПЦ поставит крест на отношениях с Европой и США

Нардеп: Принятие закона о запрете УПЦ поставит крест на отношениях с Европой и США

Народный депутат Артём Дмитрук выразил обеспокоенность законопроектом о запрете УПЦ. Он считает, что этот закон инициирован и продвигается людьми, которые враждебно настроены по отношению к канонической Церкви.

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