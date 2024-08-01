Нардеп: Принятие закона о запрете УПЦ поставит крест на отношениях с Европой и США

Народный депутат Артём Дмитрук выразил обеспокоенность законопроектом о запрете УПЦ. Он считает, что этот закон инициирован и продвигается людьми, которые враждебно настроены по отношению к канонической Церкви.
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