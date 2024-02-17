Экономист Кузнецов: драм удержался к доллару за счет мощных денежных потоков

Армянский драм не растерял своих позиций по отношению к доллару за счет потока денег извне, заявил в беседе агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
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