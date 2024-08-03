Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юлия Юлия
    Используйте конфискованные активы у ворюг - коррупционеров на выплаты бойцам достойных премий! За каждый сбитый F-16....«Царьград»: Белоу...
  • Модест
    Сладков вообще-то был кадровым офицером, до старлея дослужился. Так что представление об армии изнутри имеет. Я с инт...«ЦГ»: военкор Сла...
  • Виктор Максименко
    Что он о себе возомнил суёт свой нос в дела которые он не понимает и не поймёт пока не возмет автомат и поучаствует в...«ЦГ»: военкор Сла...

Shot: беспилотник ВСУ влетел в жилую многоэтажку под Орлом, вспыхнул пожар

Shot: беспилотник ВСУ влетел в жилую многоэтажку под Орлом, вспыхнул пожар

В Орле БПЛА ВСУ влетел в многоэтажный жилой дом, сообщают региональные СМИ. Издания отмечают, что после столкновения беспилотника с зданием образовался взрыв, впоследствии чего место удара загорелось и начался пожар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх