Shot: беспилотник ВСУ влетел в жилую многоэтажку под Орлом, вспыхнул пожар

В Орле БПЛА ВСУ влетел в многоэтажный жилой дом, сообщают региональные СМИ. Издания отмечают, что после столкновения беспилотника с зданием образовался взрыв, впоследствии чего место удара загорелось и начался пожар.
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