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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Адмирала» Соловьев о поражении от «Авангарда» по буллитам: «Бились, старались, жаль, что не додавили. Все понимают, в какой ситуации находимся»

После 29 матчей приморцы с 20 очками замыкают таблицу Востока. «Ребята все молодцы, бились, старались, очень много заблокировали бросков.

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