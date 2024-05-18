Преданный друг Аллы Пугачевой нашел себе нового кумира

Стилист певицы Аллы Пугачевой влюбился в другую звезду. Верный друг Аллы Пугачевой Игорь Гуляев, которого она пару недель назад благодарила за верность, в восхищении от коллег сбежавшей артистки, успешно представляющих российскую эстраду.