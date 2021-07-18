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В России за сутки выявили 25018 заражённых COVID-19

В России за сутки выявили 25018 заражённых COVID-19

За сутки подтверждено 764 смерти пациентов.фото: Гришкин Денис/Агентство «Москва»За последние сутки в России зафиксировано 25018 случаев заражения коронавирусной инфекцией, проинформировали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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