В России за сутки выявили 25018 заражённых COVID-19

За сутки подтверждено 764 смерти пациентов.фото: Гришкин Денис/Агентство «Москва»За последние сутки в России зафиксировано 25018 случаев заражения коронавирусной инфекцией, проинформировали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.