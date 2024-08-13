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За рулем

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Нужно ли предупреждать владельца об эвакуации его авто — мнения разделились

Нужно ли предупреждать владельца об эвакуации его авто — мнения разделились

В Госдуме предложили обязать уполномоченных должностных лиц и специализированные организации уведомлять водителей об эвакуации автомобиля посредством СМС-сообщений за 10 минут до начала перемещения транспортного средства.

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