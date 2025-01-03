Представлен электрический Hyundai Creta: популярный в России кроссовер не узнать

Корейцы показали новую модификацию некогда популярного в РФ кроссовера: это полностью электрический «паркетник» с двумя вариантами батареи на выбор покупателей; дебютным рынком для модели станет Индия, официальная премьера состоится 17 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)