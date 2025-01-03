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5koleso.ru

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Представлен электрический Hyundai Creta: популярный в России кроссовер не узнать

Представлен электрический Hyundai Creta: популярный в России кроссовер не узнать

Корейцы показали новую модификацию некогда популярного в РФ кроссовера: это полностью электрический «паркетник» с двумя вариантами батареи на выбор покупателей; дебютным рынком для модели станет Индия, официальная премьера состоится 17 января.

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