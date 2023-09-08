«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

КузнецовВВ

Сегодня сборная Сербии возглавляемая Светиславом Пешичем в полуфинале чемпионата мира по баскетбола обыграла широко разрекламированную всеми специалистами Канаду со счетом 95:86 и стала первым финалистом чемпионата мира. Сербия лидировала на протяжении всей встречи, и не дала своему сопернику ни одного шанса. Самым результативным игроком в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 23 очка. На его счету также четыре подбора и три результативные передачи. В составе канадцев наибольшее количество очков набрал Ар Джей Барретт, достигший отметки в 23 очка.Соперник сербов определиться сегодня в матче между сборными Германии и США. начало матча в 15:40