Симоньян: немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту

Высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту через Керченский пролив и как именно это сделать, чтобы подозрение не пало на них, рассказала в своем Telegram-канале главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.