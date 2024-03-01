Симоньян: немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту

Высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту через Керченский пролив и как именно это сделать, чтобы подозрение не пало на них, рассказала в своем Telegram-канале главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
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