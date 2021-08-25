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Лишившаяся кистей Маргарита Грачева стала мамой в третий раз

Лишившаяся кистей Маргарита Грачева стала мамой в третий раз

Жительница Петербурга Маргарита Грачева, которой экс-супруг отрубил кисти рук, родила третьего сына. Лишившаяся кистей Маргарита Грачева стала мамой в третий разМаргарита Грачева стала известной благодаря трагичным событиям и своей силе духа.

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