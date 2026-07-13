Борьба за здоровье сына, развод и свадьба бывшего мужа с ее подругой: как сейчас живет актриса Лянка Грыу

Актриса Лянка Грыу, известная по десяткам ролей в кино и сериалах, прошла через тяжелые испытания: борьбу за здоровье единственного сына Максима, которому диагностировали расстройство аутистического спектра, и болезненный развод с режиссером Михаилом Вайнбергом в 2022 году.
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