Генсек ВМО Сауло: мир столкнется с увеличением природных ЧС в будущем

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО), Андрея Селесте Сауло, сообщила ТАСС, что катастрофы наподобие разрушения швейцарской деревни из-за схода части ледника станут регулярными явлениями в глобальном масштабе.
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