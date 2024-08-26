Звезды требуют освободить Павла Дурова

Медийные деятели выразили возмущение задержанием основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вслед за Такером Карлсоном и Илоном Маском в поддержку Па Вер Дурова выступили Настя Ивлиева, Аида Галич, Ксения Собчак и многие другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии