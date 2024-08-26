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Новости для Фанов

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Звезды требуют освободить Павла Дурова

Звезды требуют освободить Павла Дурова

﻿﻿Медийные деятели выразили возмущение задержанием основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вслед за Такером Карлсоном и Илоном Маском в поддержку Па Вер Дурова выступили Настя Ивлиева, Аида Галич, Ксения Собчак и многие другие.

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